Просклоняйте по падежам слова 150,36,24,1.

Гость: Гость:

И.п. сто пятьдесят Р.п. ста пятидесяти Д.п. ста пятидесяти В.п. сто пятьдесят Т.п. ста пятидесятью П.п. (о) ста пятидесяти И.п. тридцать шесть Р.п. тридцати шести Д.п. тридцати шести В.п. тридцать шесть Т.п. тридцатью шестью П.п. (о) тридцати шести И.п. двадцать четыре Р.п. двадцати четырех Д.п. двадцати четырем В.п. двадцать четыре Т.п. двадцатью четырьмя П.п. (о) двадцати четырех И.п один Р.п. одного Д.п. одному В.п. одного Т.п. одним П.п. (об) одном