Найди и запиши дату принятия конституции российской федерации.
Обществознание
Найди и запиши дату принятия конституции российской федерации.
Ответ(ы) на вопрос:
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Конститу́ция Росси́йской Федера́ции — высший нормативный правовой акт Российской Федерации. Принята народом России 12 декабря 1993 года. Вступила в силу со дня официального опубликования 25 декабря 1993 года.
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