Найди и запиши слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова подчеркни орфограммы Качалка каникулы месяц мягкий мигать антенна лестница груздь вокзал суббота чувство

Русский язык
Найди и запиши слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова подчеркни орфограммы Качалка каникулы месяц мягкий мигать антенна лестница груздь вокзал суббота чувство
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КАнИкулы, мИгать, антеННа, лесТница, воКзал, суББота, чуВство
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