найди корень уравнения |х+4|-3=5 ПЛИЗЗЗЗЗ ДАЮ 50 БАЛОВ
Математика
найди корень уравнения |х+4|-3=5 ПЛИЗЗЗЗЗ ДАЮ 50 БАЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
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X-4-3=5 x-1=5 x=5+1 x=6 ответ 6
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