Найди корни уравнения (5x−16)2−5(5x−16)+6=0 (Ответ записывай в убывающем порядке, целу?? часть не выделяй)
Алгебра
Найди корни уравнения (5x−16)2−5(5x−16)+6=0 (Ответ записывай в убывающем порядке, целу?? часть не выделяй)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 5x - 16 = y y² - 5y + 6 = 0 y₁ = 2 y₂ = 3 1) 5x - 16 = 2 5x = 18 x₁ = 3,6 2) 5x - 16 = 3 5x = 19 x₂ = 3,8 Ответ: x₁ = 3,8 ; x₂ = 3,6
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