Найди на глобусе. 45 градусов северной широты и 60 градусов восточной долготы
География
Найди на глобусе. 45 градусов северной широты и 60 градусов восточной долготы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аральское море.........
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