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Найди параметры треугольника 5 см 4 см 7 см
Математика
Найди параметры треугольника 5 см 4 см 7 см
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Гость:
16 сантиметров ммммммммммм
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