Найди периметер и площадь ыигуры. какие прямоугольники можно построить с такой же площадью если длины сторон равны целому числу сантиметров?
Математика
Найди периметер и площадь ыигуры. какие прямоугольники можно построить с такой же площадью если длины сторон равны целому числу сантиметров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если каждый штрих = 1 см, тоПериметр = 28 см; Площадь = 3*3 + 9*(1*1) = 9 + 9 = 18 см^2Прямоугольники:1) 1*182) 2*93) 3*6
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