Найди периметер и площадь ыигуры. какие прямоугольники можно построить с такой же площадью если длины сторон равны целому числу сантиметров?

Математика

Найди периметер и площадь ыигуры. какие прямоугольники можно построить с такой же площадью если длины сторон равны целому числу сантиметров?

Автор: Гость