Какое наименьшие количество банок надо взять чтобы рассадить в них 38 рыбок , помещая не более 5 рыбок в каждую банку 1] 9 2] 8 3] 7

Математика
Какое наименьшие количество банок надо взять чтобы рассадить в них 38 рыбок , помещая не более 5 рыбок в каждую банку 1] 9 2] 8 3] 7
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Ответ : 2) 8 банок нужно
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