Какое наименьшие количество банок надо взять чтобы рассадить в них 38 рыбок , помещая не более 5 рыбок в каждую банку 1] 9 2] 8 3] 7

Математика

Какое наименьшие количество банок надо взять чтобы рассадить в них 38 рыбок , помещая не более 5 рыбок в каждую банку 1] 9 2] 8 3] 7

Автор: Гость