Какое наименьшие количество банок надо взять чтобы рассадить в них 38 рыбок , помещая не более 5 рыбок в каждую банку 1] 9 2] 8 3] 7
Математика
Какое наименьшие количество банок надо взять чтобы рассадить в них 38 рыбок , помещая не более 5 рыбок в каждую банку 1] 9 2] 8 3] 7
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Ответ : 2) 8 банок нужно
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Математика
Даю 100 баллов, вычислите: а) 0,125 * 6,53 * 8; б)28,25 * 0,8 * 12,5; в) 125 * 0,2 * 16,79 * 0,4; г) 28,81 * 0,25 * 0,4;