Найди периметр треугольника со сторонами 3 сантиметра 4 сантиметра и 5 сантиметров
Математика
Найди периметр треугольника со сторонами 3 сантиметра 4 сантиметра и 5 сантиметров
Ответ(ы):
Гость:
Р= 3см + 4см + 5см Р= 12см На следующий раз следуй такой схеме- а + б+ в!
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