Найти промежутки возрастания убывания функции её экстремумы и исследовать на выпуклость и вогнутость а также найти точки перегиба y=-2x(3)+15x(2)-36x+20 (помогите решить пожалуйста, срочно надо)

Математика

Найти промежутки возрастания убывания функции её экстремумы и исследовать на выпуклость и вогнутость а также найти точки перегиба y=-2x(3)+15x(2)-36x+20 (помогите решить пожалуйста, срочно надо)

Автор: Гость