Напишите сочинение до 5 предложений.О природе.СРОЧНО!

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Как прекрасна наша природа! Смотря на зеленые густые леса и прекрасные цветы мы восхищаемся! Необьятные степи,реки,ручьи. Всё это - прекрасная наша природа! Мусоря,мы загрезняем ее красоты,тем самым из поколения в поколение убиваем ее! Я считаю,что природа,это самое прелестное,что есть на свете и ее нужно беречь! Одноклассница писала когда была в 4 классе. Строго не судите..