Вставь буквы . Отметь ряд в которомво всех словах пишется окончание и . О радост.. о смелост .. об опасност .. 2 ) к старост .. к осен .. к сестрёнк .. 3 ) на площад .. на пристан .. на полянк ..

Русский язык

Вставь буквы . Отметь ряд в которомво всех словах пишется окончание и . О радост.. о смелост .. об опасност .. 2 ) к старост .. к осен .. к сестрёнк .. 3 ) на площад .. на пристан .. на полянк ..

Автор: Гость