Вставь буквы . Отметь ряд в которомво всех словах пишется окончание и . О радост.. о смелост .. об опасност .. 2 ) к старост .. к осен .. к сестрёнк .. 3 ) на площад .. на пристан .. на полянк ..
Русский язык
Вставь буквы . Отметь ряд в которомво всех словах пишется окончание и . О радост.. о смелост .. об опасност .. 2 ) к старост .. к осен .. к сестрёнк .. 3 ) на площад .. на пристан .. на полянк ..
Ответ(ы):
Гость:
1) ряд правильный! Буквы: О радости, о смелости, об опасности.
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