Запиши слова РАЗДЕЛИВ ИХ НА 2 группы допиши и лишнее слова:потерпим, подгоним, потушим, посеем, задержим, закрасим, повертим, поставим. какое слово лишнее?
Русский язык
Запиши слова РАЗДЕЛИВ ИХ НА 2 группы допиши и лишнее слова:потерпим, подгоним, потушим, посеем, задержим, закрасим, повертим, поставим. какое слово лишнее?
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю лишнее слово посеем, потому что только в этом слове окончание ем, а в остальных им.
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