Анықтауыш, пысықтауыш, толыктауышқа мысал
Қазақ тiлi
Анықтауыш, пысықтауыш, толыктауышқа мысал
Ответ(ы):
Гость:
1.Бул баланын улгерими жаксы.(аныктауыш-баланын) 2. Мен кешеден бери сабак окымадым.(кешеден бери пысыктауыш) 3. Мен досыммен серуендедим.(досыммен-толыктауыш)
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