Начерти прямоугольник и вычесли его периметр: ширина= 5 см, площадь= 15 см в квадрате
Математика
Начерти прямоугольник и вычесли его периметр: ширина= 5 см, площадь= 15 см в квадрате
Ответ(ы):
Гость:
Р=15+15+5+5=40квадрат не смогу сдесь начертить
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