Сочинение-миниатюра. Подготовте три небольших текста (по два-три предложения) нач??ная каждый словосочетанием слов , данных в виде надписей к рисункам. Какой из текстов должен соответствовать деловому или научному стилю речи? О...
Русский язык
Сочинение-миниатюра. Подготовте три небольших текста (по два-три предложения) нач??ная каждый словосочетанием слов , данных в виде надписей к рисункам. Какой из текстов должен соответствовать деловому или научному стилю речи? Объясните почему вы так думаете.
Ответ(ы):
Гость:
Рисунок №1 Листья на ветке желудя уже стали желтеть, значит, к нам пришла золотая осень. Плод жёлудя висит на ветке, но, возможно, скоро его вместе с разноцветными листьями сорвут дети, чтобы сделать подделки. Рисунок №2 Молнии в тучах озаряют землю, раскаты грома слышны повсюду. На город надвигается сильная гроза. Рисунок №3 В течение месяца маркетологи изучали спрос на лекарственные средства. В результате этих исследований было выявлено, что наибольшей популярностью пользуются витамины и эфирные масла. Какой из текстов должен соответствовать деловому или научному стилю речи? Объясните почему вы так думаете. – Рисунок №3, т.к. в течение месяца проводились какие-либо действия или исследования, которые привели к какому-то результату.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какой вид культуры считается самым древним а)народная б)профессиональная в)ма??совая помогите пожалуйста
Русский язык
Запиши слова РАЗДЕЛИВ ИХ НА 2 группы допиши и лишнее слова:потерпим, подгоним, потушим, посеем, задержим, закрасим, повертим, поставим.
Русский язык
Вставь буквы. Отметь ряд, в котором во всех словах пишется окончание и. 1. о радост_, о смелост_, об опасност_ 2. к старост_, к осен_, к сестрё...