Сочинение-миниатюра. Подготовте три небольших текста (по два-три предложения) нач??ная каждый словосочетанием слов , данных в виде надписей к рисункам. Какой из текстов должен соответствовать деловому или научному стилю речи? О...

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Рисунок №1 Листья на ветке желудя уже стали желтеть, значит, к нам пришла золотая осень. Плод жёлудя висит на ветке, но, возможно, скоро его вместе с разноцветными листьями сорвут дети, чтобы сделать подделки. Рисунок №2 Молнии в тучах озаряют землю, раскаты грома слышны повсюду. На город надвигается сильная гроза. Рисунок №3 В течение месяца маркетологи изучали спрос на лекарственные средства. В результате этих исследований было выявлено, что наибольшей популярностью пользуются витамины и эфирные масла. Какой из текстов должен соответствовать деловому или научному стилю речи? Объясните почему вы так думаете. – Рисунок №3, т.к. в течение месяца проводились какие-либо действия или исследования, которые привели к какому-то результату.