Какой вид культуры считается самым древним а)народная б)профессиональная в)ма??совая помогите пожалуйста
Обществознание
Какой вид культуры считается самым древним а)народная б)профессиональная в)ма??совая помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
А)Народная....................
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