Помогите очень срочно Раскройте скобки. 1) Люди, (не) бывавшие на экваторе, не могут представить себе зимний тр…пический дождь. 2) Птиц гон…т на юг (не) наступающий холод, а отсутствие корма. 3) В детстве Чехов был (не) исто...

Математика

Помогите очень срочно Раскройте скобки. 1) Люди, (не) бывавшие на экваторе, не могут представить себе зимний тр…пический дождь. 2) Птиц гон…т на юг (не) наступающий холод, а отсутствие корма. 3) В детстве Чехов был (не) истощим на выдумки. 4) Андрей вошел в еще (не) освеще…ый хол… гости…ицы. 5) Нужная книга (не) прочита…а. 6) Клементьев ушел, (не) ответив на наши вопросы. 7) (Не) высказа…ый упрек светился в глазах Софьи Николаевны. 8) Утром по степи, (не) успевшей остыть за ночь, тянет теплый ветер. 9) Поэма состоит из отдельных (не) заверше…ых глав. 10) Очень (не) легкий выдался денек! 11) Мачеха сразу (не) взлюбила падчерицу. 12) В кабинете стало светло, но Пушкин (не) замечавший этого продолжал писать. 13) Синий ра…вет заглянул в (не) занавеше…ое с вечера окно.

Автор: Гость