Лене мама дала 5 конфет, а бабушка 7. Лена съела 3 конфеты. Сколько конфет осталось у Лены? В ответе запиши только число без каких-либо знаков препинания, например, 2
Математика
Лене мама дала 5 конфет, а бабушка 7. Лена съела 3 конфеты. Сколько конфет осталось у Лены? В ответе запиши только число без каких-либо знаков препинания, например, 2
Ответ(ы):
Гость:
9 ведб 7+5 будет 12 и 12-3 будет 9
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