Лене мама дала 5 конфет, а бабушка 7. Лена съела 3 конфеты. Сколько конфет осталось у Лены? В ответе запиши только число без каких-либо знаков препинания, например, 2

Математика

Лене мама дала 5 конфет, а бабушка 7. Лена съела 3 конфеты. Сколько конфет осталось у Лены? В ответе запиши только число без каких-либо знаков препинания, например, 2

Автор: Гость