Выберите схему реакции замещения. А) KOH+Mg= Б) ZnO+CaO= В) HF+Hg= Г) Al+Fe^2O^3=

Химия

Выберите схему реакции замещения. А) KOH+Mg= Б) ZnO+CaO= В) HF+Hg= Г) Al+Fe^2O^3=

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