Выберите схему реакции замещения. А) KOH+Mg= Б) ZnO+CaO= В) HF+Hg= Г) Al+Fe^2O^3=
Химия
Выберите схему реакции замещения. А) KOH+Mg= Б) ZnO+CaO= В) HF+Hg= Г) Al+Fe^2O^3=
Ответ(ы):
Гость:
Г. у алюминия восстановительныесво-ва сильнее...
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