1/4 часть лета была очень жаркой .сколько дней стояла жара?

Математика
1/4 часть лета была очень жаркой .сколько дней стояла жара?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лето - 3 месяца, июнь - 30дней, июль - 31 день, август - 31, итого = 92 дня. 92:4=23 дня стояла жара. Вроде так...
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