Какие реки озёра горы города есть в вашей местности уфа

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Какие реки озёра горы города есть в вашей местности уфа
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Река - Белая озеро - Волчок, Грязное, Березовое, Иваново, Лебяжье, Леневое.
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