Какие реки озёра горы города есть в вашей местности уфа
Русский язык
Какие реки озёра горы города есть в вашей местности уфа
Ответ(ы):
Гость:
Река - Белая озеро - Волчок, Грязное, Березовое, Иваново, Лебяжье, Леневое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите очень срочно Раскройте скобки. 1) Люди, (не) бывавшие на экваторе, не могут представить себе зимний тр…пический дождь. 2) Птиц гон…т ...
Математика
Лене мама дала 5 конфет, а бабушка 7. Лена съела 3 конфеты. Сколько конфет осталось у Лены? В ответе запиши только число без каких-либо знаков п...
Химия