Кабина лифта массой 500 кг даижется с ускорением 0.100 мс .С какой силой трос действуе?? на подвес кабины,если кабина лифта останавливается,опускаясь вниз
Физика
Кабина лифта массой 500 кг даижется с ускорением 0.100 мс .С какой силой трос действуе?? на подвес кабины,если кабина лифта останавливается,опускаясь вниз
Ответ(ы):
Гость:
Скорее всего здесь нужно использовать второй закон Ньютона F=m(g+a) и тогда Сила действующая на подвес равна F=500кг*(10+0.1м/с)=5050Н
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