Найди расстояние между точками кординатной прямой: M(-13) K(-7) MK= B(2,6)T(-1,2) BT=

Математика
Найди расстояние между точками кординатной прямой: M(-13) K(-7) MK= B(2,6)T(-1,2) BT=
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Ответ этой координаты МК= -6 Ответ этой координаты  ВТ= 3,8
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