Грузовик вывозил с мельницы 16 тонн 500 килограмм пшеничной муки и 7 тонн 500 килограм?? ржаной муки сколько поездок сделал грузовик если за одну поездку он вывозил 1 500 килограмм муки

Математика

Грузовик вывозил с мельницы 16 тонн 500 килограмм пшеничной муки и 7 тонн 500 килограм?? ржаной муки сколько поездок сделал грузовик если за одну поездку он вывозил 1 500 килограмм муки

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