Грузовик вывозил с мельницы 16 тонн 500 килограмм пшеничной муки и 7 тонн 500 килограм?? ржаной муки сколько поездок сделал грузовик если за одну поездку он вывозил 1 500 килограмм муки
Математика
Грузовик вывозил с мельницы 16 тонн 500 килограмм пшеничной муки и 7 тонн 500 килограм?? ржаной муки сколько поездок сделал грузовик если за одну поездку он вывозил 1 500 килограмм муки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(16500+7500):1500=16 Ответ:16 поездок сделает грузовик
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