Найди сумму: 1) наибольшего целого двухзначного числа и числа (-60); 2) наименьшего ??елого положительного числа и наибольшего целого отрицательного числа; 3) наибольшего двухзначного положительного числа и наибольшего двухзн...
Математика
Найди сумму: 1) наибольшего целого двухзначного числа и числа (-60); 2) наименьшего ??елого положительного числа и наибольшего целого отрицательного числа; 3) наибольшего двухзначного положительного числа и наибольшего двухзначного отрицательного числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99+(-60)=39 1+(-1)=0 99+(-10)=89
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