Помогите :)) алгебра срочно

Алгебра
Помогите :)) алгебра срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6. ось синусов- это ось у. 
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