Розв'язати рівняння (7-6y) в квадраті-16=0
Алгебра
Розв'язати рівняння (7-6y) в квадраті-16=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7-6y-4)(7-6y+4)=0 (3-6y)(11-6y)=0 3-6y=0 6y=3 t=0,5 11-6y=0 6y=11 y=11/6
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