Найди в толковом словаре значение слова кратер и подбери синонимы

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Кратер это -- (яма в вулкане), глубокое отверстие которое ведёт до нескольких тысяч км. вниз через земную кору, до самой мантии. Со временем на нескольких км. кратер вулкана начинается сужаться, и так сужается до мантии. Мантия поднимается по кратору и выбрасывается на поверхность земли, иногда по пути на верх встречаются щели ведущие к озерам, рекам, грязевым озерам, так получаются -- грязевые вулканы, грязевые ванны, гейзеры с чистой водой, тёплые источники. Встречаются щели ведущие к верху коры, так получаются паровые источники (гейзеры)