Найди все словосочетания в тексте бурый медведь с удовольствем почмокивал губами и совсем не смотрел на нас 1 задай к ним вопрос 2 что за части речи

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Найди все словосочетания в тексте бурый медведь с удовольствем почмокивал губами и совсем не смотрел на нас 1 задай к ним вопрос 2 что за части речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бурый медведь, с удовольствием почмокивал, почмокивал губами, совсем не смотрел, не смотрел на нас. Медведь какой?-бурый, почмокивал как?-с удовольствием, почмокивал чем?-губами, не смотрел как?-совсем, не смотрел на кого?-на нас. Прил. и сущ., прил. и гл., гл. и сущ., наречие и гл., гл. и местоимение.
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