Найди значения выражений а + 1, а -1 , а -1, а÷1000,а×10 при а=1000,а=100000,а=1000000

Математика

Найди значения выражений а + 1, а -1 , а -1, а÷1000,а×10 при а=1000,а=100000,а=1000000

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