Найди значения выражений а + 1, а -1 , а -1, а÷1000,а×10 при а=1000,а=100000,а=1000000
Математика
Найди значения выражений а + 1, а -1 , а -1, а÷1000,а×10 при а=1000,а=100000,а=1000000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000+1=1001,1000-1=999,1000÷1000=1,1000×10=10000 100000+1=100001,100000-1=999999,100000÷1000=100,100000×10=1000000 1000000+1=1000001,1000000-1=999999,1000000÷1000=1000,1000000×10=10000000
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