Срочно!!! нужен изложения о лесной чаше! в зарание спасибо

Русский язык
Срочно!!! нужен изложения о лесной чаше! в зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чаша лесная.Лол......
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