В страну невыученных уроков попали дивотные и птицы,которых нерадивые ученики не??равильно посчитали.Сколько животных в этой сказке

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В страну невыученных уроков попали дивотные и птицы,которых нерадивые ученики не??равильно посчитали.Сколько животных в этой сказке

Автор: Гость