Спиши Вставь пропущенные буквы замени транскрипцию буквенной записью подчеркни ??рфограммы приставок наступила весна юга потянул теплый ветер
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Спиши Вставь пропущенные буквы замени транскрипцию буквенной записью подчеркни ??рфограммы приставок наступила весна юга потянул теплый ветер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна, с юга потянул тёплый ветер.
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