Отгадайте Что за море влюбляются на просторе белобокие дельфины под названием аф??лины ресторан Карлсон и от берега вдали проплывают корабли

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Ёжик стоит 500 рублей, тогда почему Аляска не наша? И бургеры в макдоналдсе стоит 100 ₽ в то время,как 2 лебедя летают в поезде. Проверено годами, дружище! В школе по-любому 5 получишь