Как называются положительно заряженные ионы????

Химия
Как называются положительно заряженные ионы????
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Автор: Гость
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Гость:
КАТИОНЫ.................................................
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