Срочно2 и 3 поже умоляю 10 балл
Математика
Срочно2 и 3 поже умоляю 10 балл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) n:17=9 n=17×9 n=153 153:17=9 9=9 Ответ:n=153 3) к:44=20 к=44×20 к=880 880:44=20 20=20 Ответ:к=880
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