Округлите число 82,376 до десятых.

Математика
Округлите число 82,376 до десятых.
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        ответ : 82,4  ответ : 82,4
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