Проведите морфологический разбор слов положил, колени, тёмные

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Проведите морфологический разбор слов положил, колени, тёмные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положил - глагол, н.ф - ложить,пр. время.м.р. переходный, сов. вид( чем является в приложении) колени - сущ. н. ф - колено, мн. ч( чем является в приложении) темные- прил. н.ф - темный, мн. ч , ( чем является в приложении)
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