Проведите морфологический разбор слов положил, колени, тёмные

Гость: Гость:

Положил - глагол, н.ф - ложить,пр. время.м.р. переходный, сов. вид( чем является в приложении) колени - сущ. н. ф - колено, мн. ч( чем является в приложении) темные- прил. н.ф - темный, мн. ч , ( чем является в приложении)