Найди значения выражений. какие равенства первого столбика помогли найти значения выражений второго столбика

Математика
Найди значения выражений. какие равенства первого столбика помогли найти значения выражений второго столбика
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+3=8    29-4=25   7-3=4   28-7=1 9-4=5     22+6=28   4+5=9  24+5=29 2+6=8    25+3=28  8-7=1    27-3=24 9-4=5 и 4+5=9
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