Найди значения выражений. какие равенства первого столбика помогли найти значения выражений второго столбика
Математика
Найди значения выражений. какие равенства первого столбика помогли найти значения выражений второго столбика
Ответ(ы):
Гость:
5+3=8 29-4=25 7-3=4 28-7=1 9-4=5 22+6=28 4+5=9 24+5=29 2+6=8 25+3=28 8-7=1 27-3=24 9-4=5 и 4+5=9
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