Найди значения выражения 3 7/18-2 8/15
Математика
Найди значения выражения 3 7/18-2 8/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 7/18 - 2 8/15 = 3 35/90 - 2 48/90 = 2 125/90 - 2 48/90 = 77/90 Общий знаменатель 90 90 : 18 = 5 - доп.множ. к 7/18 = (7*5)/(18*5) = 35/90 90 : 15 = 6 - доп.множ. к 8/15 = (8*6)/(15*6) = 48/90
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