Помогите пожалуйста решить задачу (теорема синусов) найти х и у

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу (теорема синусов) найти х и у
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FK=(sin115*16)/sin25
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