Найдите 1.НОД(10668;9810) 2.НОД(1176;1764)
Математика
Найдите 1.НОД(10668;9810) 2.НОД(1176;1764)
Ответ(ы) на вопрос:
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10668|2 5334|2 2667|3 889|7 127|127 1| 10668=2*2*3*7*127 9810|2 4905|3 1635|3 545|5 109|109 1| 9810=2*3*3*5*109 1176|2 588|2 294|2 147|3 49|7 7|7 1| 1176=2*2*2*3*7*7 1764|2 882|2 441|3 147|3 49|7 7|7 1| 1764=2*2*3*3*7*7
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