Найдите 1.НОД(10668;9810) 2.НОД(1176;1764)

Математика
Найдите 1.НОД(10668;9810) 2.НОД(1176;1764)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10668|2   5334|2   2667|3     889|7     127|127         1| 10668=2*2*3*7*127 9810|2 4905|3 1635|3   545|5   109|109       1| 9810=2*3*3*5*109 1176|2   588|2   294|2   147|3     49|7       7|7       1| 1176=2*2*2*3*7*7 1764|2   882|2   441|3   147|3     49|7       7|7       1| 1764=2*2*3*3*7*7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите поЖАЛУЙСТА....:НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИЙ И РАССТАВЬТЕ КОЭФФИЦЕНТЫ К+Н2О ??2О+Н2О.....ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Ответить
География
Cообщение про Великобританию для урока географии Про что надо: Общая характеристика Природа и климат. Население и хозяйство Рельеф 7 класс
Ответить
Математика
Вынесите за скобки общии множитель 2аbс-4ас+6bc
Ответить
Математика
Уравнения 1)(x-50,6)+2,16=42,9 2) 31,28-(m+4,2)= 15,093
Ответить
Математика
Даю все баллы сколько осталось, но помогите по человеческий Кто может придумать и решить 2 задачи, образец приведу. Первую задачу с наценкой, вт...
Ответить