Почему на берегу Тихого океана существует пустыня Атакама
География
Почему на берегу Тихого океана существует пустыня Атакама
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що Атакама заблокована від вологи Андами і Чилійським перешийком.
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