Что вызывает искуственный подогрев планеты

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Что вызывает искуственный подогрев планеты
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подогрев вызывает изменение интенсивности солнечной радиации.
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