Один из углов прямоугольного прямоугольника равен 30 градусов,а разность гипотенузы и меньшего катета - 5 см.Найдите эти стороны треугольника.
Геометрия
Один из углов прямоугольного прямоугольника равен 30 градусов,а разность гипотенузы и меньшего катета - 5 см.Найдите эти стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть AB- гипотенуза а BC - катет лежащий напротив 30 градусов тогда BC = 0.5*AB 5=AB-BC 5=AB-0.5*AB 5=0.5AB 10=AB BC= 0.5*10 = 5 Ответ: AB= 10 BC= 5 всё)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Выпишите из перечня - С4Н10О, С2Н4О, СН4О, С6Н6О, С3Н6О, С4Н8О2, С5Н12О - формулы, которые мог??т отвечать насыщенным одноатомным спиртам, и состав...
Русский язык
Математика
В двух кружках 27 третьекласников.когда в один из них записалось ещё семеро,в обоих кружках стало одинаковое число третьеклассников.сколько третьек...
Алгебра