Один из углов прямоугольного прямоугольника равен 30 градусов,а разность гипотенузы и меньшего катета - 5 см.Найдите эти стороны треугольника.

Геометрия

Один из углов прямоугольного прямоугольника равен 30 градусов,а разность гипотенузы и меньшего катета - 5 см.Найдите эти стороны треугольника.

Автор: Гость