Уравнения 1)(x-50,6)+2,16=42,9 2) 31,28-(m+4,2)= 15,093
Математика
Уравнения 1)(x-50,6)+2,16=42,9 2) 31,28-(m+4,2)= 15,093
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (x-50.6)+2.16=42.9 x-50.6=42.9-2.16 x-50.6=40.74 x=40.74+50.6 x=91.34 2)31.28-(m+4.2)=15.093 m+4.2=31.28-15.093 m+4.2=16.187 m=16.187-4.2 m=11.987
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