Даю все баллы сколько осталось, но помогите по человеческий Кто может придумать и решить 2 задачи, образец приведу. Первую задачу с наценкой, вторую со скидкой. Просто, например GoPro стоит столько-то столько-то, а на складе...

Гость: Гость:

1)У Пети было 100 руб., за каждое доброе дело ему добавляют 10% монет от того что у него было или забирают 20% от того что у него было за каждое плохое дело. Что больше "а" или "б" а)Петя сделал хорошее дело, а потом провинился. б)Петя провинился, а потом сделал хорошее дело.