Даю все баллы сколько осталось, но помогите по человеческий Кто может придумать и решить 2 задачи, образец приведу. Первую задачу с наценкой, вторую со скидкой. Просто, например GoPro стоит столько-то столько-то, а на складе...

Математика
Даю все баллы сколько осталось, но помогите по человеческий Кто может придумать и решить 2 задачи, образец приведу. Первую задачу с наценкой, вторую со скидкой. Просто, например GoPro стоит столько-то столько-то, а на складе оно стоит столько-то и это 85%, найдите то-то Вот к примеру 5100 руб - 100% Х руб - 85% 1) ОСП: 100х = 5100*85 100х = 433500 х=433500:100 х=4335 2)х= 4335+5100 х= 9435 руб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)У Пети было 100 руб., за каждое доброе дело ему добавляют 10% монет от того что у него было или забирают 20% от того что у него было за каждое плохое дело. Что больше "а" или "б" а)Петя сделал хорошее дело, а потом провинился. б)Петя провинился, а потом сделал хорошее дело.
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