Cообщение про Великобританию для урока географии Про что надо: Общая характеристика Природа и климат. Население и хозяйство Рельеф 7 класс

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Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Площадь 244 100 кв. км Население -56 600 000 человек Эта страна расположена на Британских островах в Атлантическом океане — крупнейшем архипелаге Европы. По имени самого большого острова ее называют Великобританией, а по названию ее основной исторической части — иногда Англией. Официально эта страна именуется так: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В состав страны входят 4 исторические области: Англия занимает центральную и юго-восточную части острова Великобритания, Шотландия расположена на севере острова Великобритания; Уэльс — на западе того же острова и Северная Ирландия (Ольстер) — на острове Ирландия. Жители этой страны зовут себя британцами, чтобы показать, что на Британских островах живут не только англичане, но и шотландцы, уэльсцы (валлийцы), ирландцы. Все они гордятся своим языком и древней культурой. В крупных городах живет также много выходцев из Азии, Африки и островов Вест-Индии. Великобритания — небольшая по площади высокоразвитая капиталистическая страна, одна из первых промышленных стран мира. Англичане первыми стали строить большие заводы, выпускать станки. Английский изобретатель Д. Уатт создал паровую машину, а талантливый рабочий Д. Стефенсон построил паровоз. И сейчас славятся английские машины и приборы, корабли и ткани. Когда-то у Великобритании были многочисленные колонии. Первая английская колония появилась в Северной Америке еще в 1607 г., а последняя — Гибралтар существует поныне. Владениями Англии были Индия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, ряд стран Африки и Ближнего Востока. В наши дни почти все колонии завоевали независимость.